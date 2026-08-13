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Eingestellt
FC9162
ParquetCare
Effizienter 2.200-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 500 Watt gewährleistet perfekte Ergebnisse.
Dieser Philips Staubsauger wurde so konzipiert, dass die eingesaugte Luft den waschbaren HEPA-13-Filter (99,95 % Filtration) passiert, ehe sie ausgeblasen wird. Es ist unmöglich, dass Partikel entweichen.
Diese große Staubbeutelkapazität ermöglicht eine optimale Nutzung der Staubbeutel und führt dazu, dass Sie die Staubbeutel weniger oft wechseln müssen.
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