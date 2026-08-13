Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
FC9162
ParquetCare
Le moteur puissant de 2 200 W génère une puissance d'aspiration maximale de 500 W, pour un nettoyage parfait.
Cet aspirateur Philips a été conçu de telle sorte que tout l'air aspiré passe à travers le filtre lavable HEPA 13 (filtration à 99,95 %) avant d'être évacué. Aucune fuite possible !
Cette grande capacité vous permet d'utiliser le sac de manière optimale et de le remplacer moins fréquemment.
Notation globale