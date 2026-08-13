Tri-Active-Düse mit einzigartiger 3-in-1-Funktion

Diese einzigartige Düse erzielt durch ihr aerodynamisches Design eine optimale, effiziente Reinigung. Sie verfügt über Seitenbürsten zum Reinigen von Ecken und abgerundeten Flächen sowie über eine Öffnung vorn, um auch größere Schmutzpartikel einsaugen zu können. So erzielen Sie ein sofortiges Reinigungsergebnis.