Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
FC9165
PerfectCare
Effizienter 2.200-Watt-Motor mit einer maximalen Saugleistung von 500 Watt gewährleistet perfekte Ergebnisse.
Dieser Philips Staubsauger wurde so konzipiert, dass die eingesaugte Luft den waschbaren HEPA-13-Filter (99,95 % Filtration) passiert, ehe sie ausgeblasen wird. Es ist unmöglich, dass Partikel entweichen.
Diese einzigartige Düse erzielt durch ihr aerodynamisches Design eine optimale, effiziente Reinigung. Sie verfügt über Seitenbürsten zum Reinigen von Ecken und abgerundeten Flächen sowie über eine Öffnung vorn, um auch größere Schmutzpartikel einsaugen zu können. So erzielen Sie ein sofortiges Reinigungsergebnis.
Bewertungen