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Arrêté
FC9165
PerfectCare
Le moteur puissant de 2 200 W génère une puissance d'aspiration maximale de 500 W, pour un nettoyage parfait.
Cet aspirateur Philips a été conçu de telle sorte que tout l'air aspiré passe à travers le filtre lavable HEPA 13 (filtration à 99,95 %) avant d'être évacué. Aucune fuite possible !
Cette brosse unique au design aérodynamique, conçue pour un nettoyage ultra-efficace, est dotée de brossettes latérales pour nettoyer le long des murs et des meubles, ainsi que d'une grande ouverture à l'avant qui permet d'aspirer les particules de grande taille. Pour un résultat impeccable à chaque passage.
Notation globale