Brosse Tri-active avec action 3 en 1

Cette brosse unique au design aérodynamique, conçue pour un nettoyage ultra-efficace, est dotée de brossettes latérales pour nettoyer le long des murs et des meubles, ainsi que d'une grande ouverture à l'avant qui permet d'aspirer les particules de grande taille. Pour un résultat impeccable à chaque passage.