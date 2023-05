Couverture maximale de vos sols jusque dans les moindres recoins ​

Le robot utilise la navigation laser 360° (LiDAR) afin de créer une carte précise de toutes les pièces en un clin d'œil.

Le laser détecte les murs et les grands obstacles, tels que les meubles. Le robot trouvera toujours son chemin autour des meubles, tout en atteignant plus efficacement les coins et en rasant les murs pour couvrir toutes les zones.

Des algorithmes intelligents aident le robot à trouver le parcours le plus efficace d'une pièce à l'autre, pour un nettoyage rapide et performant.​

Dans l'app HomeRun, sélectionnez les pièces à nettoyer, définissez la séquence de nettoyage et attribuez un mode de nettoyage à chaque pièce.