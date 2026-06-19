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Arrêté
220P4LPYEB/00
P-line
22" (55,9 cm)
1 680 x 1 050
PowerSensor est un « détecteur de présence » intégré qui transmet et reçoit des signaux infrarouges sans danger lorsque l'utilisateur est présent et réduit automatiquement la luminosité du moniteur lorsque l'utilisateur s'éloigne du bureau. Il permet ainsi de diminuer de 80 % la consommation d'énergie et de prolonger la durée de vie du moniteur.
DisplayPort permet une connexion numérique entre l'ordinateur et le moniteur sans conversion. Plus puissante que la connexion DVI standard, cette technologie permet l'utilisation de câbles pouvant atteindre 15 mètres et des vitesses de transfert de données de 10,8 Gbit/s. Ces performances élevées et l'absence de latence vous garantissent les images et taux d'actualisation les plus rapides, ce qui fait de la technologie DisplayPort une solution de choix non seulement à la maison, mais aussi pour les jeux, les films, l'édition de vidéos et bien plus encore. De plus, les multiples adaptateurs font la part belle à l'interopérabilité.
La base Super Ergo offre un confort ergonomique et un système intelligent de gestion des câbles. Le réglage de la hauteur, le support pivotant, l'angle d'inclinaison et de rotation de la base du moniteur augmentent le confort de l'utilisateur et réduisent les fatigues physiques résultant d'une longue journée de travail. En outre, le système intelligent de gestion des câbles libère de l'espace sur votre bureau.
Notation globale