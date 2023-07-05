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Arrêté

BrillianceMoniteur LCD

231S4LCB/00

5
| (2) Avis | 100% recommandent ce produit
Productivité et développement durable
Utilisant 25 % de matériaux recyclés et ne contenant ni PVC ni BFR, cet écran LED Philips ergonomique est la solution idéale pour combiner productivité et respect de l'environnement
Voir tous les avantages

avec un écran LED à faible consommation d'énergie

Productivité et développement durable

  • S-line

  • 23" (58,4 cm)

  • Écran Full HD

La technologie LED garantit des couleurs naturelles

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

La base Super Ergo vous fait gagner en ergonomie

La base Super Ergo vous fait gagner en ergonomie

La base Super Ergo offre un confort ergonomique et un système intelligent de gestion des câbles. Le réglage de la hauteur, le support pivotant, l'angle d'inclinaison et de rotation de la base du moniteur augmentent le confort de l'utilisateur et réduisent les fatigues physiques résultant d'une longue journée de travail. En outre, le système intelligent de gestion des câbles libère de l'espace sur votre bureau.

Faible hauteur châssis-table assurant un confort de lecture maximal

Faible hauteur châssis-table assurant un confort de lecture maximal

Le moniteur Philips, grâce à sa base Super Ergo évoluée, peut être abaissé quasiment jusqu'au niveau du bureau pour vous offrir un angle de visualisation confortable. La faible différence de hauteur entre le châssis et la table ainsi obtenue est idéale si vous utilisez des lunettes à double ou triple foyer ou à verres progressifs pour travailler sur votre ordinateur. En outre, des utilisateurs de tailles très différentes peuvent utiliser le moniteur avec leurs réglages préférés d'angle et de hauteur, ce qui contribue à réduire la fatigue.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

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Avis

100%

recommandent ce produit

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05/07/2023

België

België

Perfect office scherm.

Ik heb er op kantoor zo eentje, en voor thuis tijdens m'n telewerk heb ik hetzelfde scherm. Het is erg goed voor de ogen, met redelijk grote letters. Ik werk er dus al enkele jaren elke dag mee, en ik kan er niet over klagen.

Avantages

Goed scherm.

Contre

Geen ingebouwde luidspreker.

Cet avis a été rédigé pour Brilliance 220S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Cet avis a été rédigé pour Brilliance 220S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

21/06/2013

België

België

Acheteur vérifié

uitstekende monitor, eenvoudig in gebruik en aanpasbaar aan mijn noden

Vermits ik vaak met Photoshop werk, is dit een verademing: mijn oude 15 inch monitor voldeed niet meer om het aanbrengen van fijne details, ook al omdat mijn zicht achteruit is gegaan. Ik kan nu werken op volledige schermgrootte.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Brilliance 241S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Brilliance 241S4LCB LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting

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