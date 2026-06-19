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Arrêté
55BDL9025L/00
55" (139 cm)
Direct View LED
Parce que le monde est en perpétuelle activité, nos systèmes d'affichage dynamique ont été conçus pour une utilisation 24 h/24, 7 j/7 afin d'offrir une précision optimale dans des environnements critiques. Grâce à des composants haut de gamme qui garantissent une qualité supérieure, vous pouvez compter sur cette gamme de modèles pour une fiabilité totale et ininterrompue.
Grâce à leur ultra-haute fréquence de rafraîchissement, les écrans LED Philips affichent des contenus ultra-nets et réguliers. Même les retransmissions en direct de spectacles et évènements sportifs avec une action continue présentent une image impeccable, avec peu ou aucun scintillement.
Grâce à leur technologie de pointe, les LED TrueBlack de Philips affichent un excellent contraste et des niveaux de noir profonds, pour des couleurs plus uniformes et qui ressortent mieux à l'écran.
Notation globale