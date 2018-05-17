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Arrêté

Signage SolutionsÉcran tactile multipoint

65BDL3051T/00

3.5
| (6) Avis
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Rapprochez-vous encore plus de votre public. Rapide, précis et extrêmement robuste. Son excellente performance n'a d'égales que sa fiabilité et sa fonctionnalité.
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  • 65"

  • Avec Android

  • Tactile multipoint

Profitez d'une interactivité exceptionnelle avec le tactile multipoint

Profitez d'une interactivité exceptionnelle avec le tactile multipoint

Un tout nouveau degré d'interactivité est maintenant possible grâce à la technologie tactile intégrée. Une plus grande flexibilité et des performances tactiles optimales associées à des possibilités de contrôle exceptionnelles vous offrent le meilleur en matière d'interaction. Les écrans tactiles multipoints sont dotés de la reconnaissance tactile automatique. Leur connecteur USB est compatible HID, permettant une utilisation immédiate.

10 points de contact

Android : exécutez votre propre application ou une autre de votre choix

Avec Android intégré à l'écran tactile, vous avez accès au système d'exploitation le plus développé de la planète, et vous pouvez enregistrer directement votre application. Cela signifie également que la fonction tactile est disponible dès le déballage pour les applications intégrées telles que le navigateur. Il vous suffit de le brancher pour bénéficier d'une interactivité immédiate. Le planificateur intégré vous permet de programmer vos applications et contenus en fonction de l'heure. Enfin, avec la fonction d'orientation automatique du contenu, l'affichage en mode portrait ou paysage est aussi simple que de tourner l'écran.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.5

sur 6

6

Avis

5
1

17/05/2018

Deutschland

Deutschland

Läuft mit 3V-ROOMS

Wir setzten diese Tablet mit unsere Software 3V ROOMS als Doorsign (Türschild) bei unseren Kunden ein. Die LED Bars können wir rot & grün ansteuern. Ohne Akku & mit PoE ist es das Ideale Türschild.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Philips Signage Solutions Multitouch-Monitor 10BDL3051T 25,4 cm (10") Multitouch powered by Android

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Philips Signage Solutions Multitouch-Monitor 10BDL3051T 25,4 cm (10") Multitouch powered by Android

10/03/2017

Deutschland

Deutschland

Philips Tablet mit diebstahlsichere Schutzgehäuse

Wir haben bei einem Hotel die Tablets in verbindung mit Tablines Schutzgehäusen eingesetzt. Die Tablet kamen sehr gut an.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Philips Signage Solutions Multitouch-Monitor 10BDL3051T 25,4 cm (10") Multitouch powered by Android

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Philips Signage Solutions Multitouch-Monitor 10BDL3051T 25,4 cm (10") Multitouch powered by Android

06/12/2018

United Kingdom

United Kingdom

Nice Digital Initiative in this category but what about the availability in India

compact with power pack features ,seamless Integration & host of android features ,in built wifi to connect with internet ,share file where is no internet via Bluetooth great usability need some case studies to plan the target industries

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Philips Signage Solutions Multi-Touch Display 10BDL3051T 10" Powered by Android Multi-touch

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Cet avis a été rédigé pour Philips Signage Solutions Multi-Touch Display 10BDL3051T 10" Powered by Android Multi-touch

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