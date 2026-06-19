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Arrêté
BDL4235DL/00
107 cm
Rétroéclairage direct par LED
Full HD
Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.
Les écrans IPS Philips utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode portrait. Les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les murs vidéo professionnels et les applications de tableaux d'affichage qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.
Contrôlez et gérez tous les systèmes d'affichage de votre réseau avec cet outil logiciel puissant qui vous permet de modifier les réglages des écrans de façon centralisée via une connexion RJ45 ou RS232. Smart Control vous permet de définir l'entrée vidéo, de modifier les réglages de couleur, de définir l'identifiant de l'écran lorsque vous créez des murs de vidéo, et même de diagnostiquer l'état de chaque écran. Ainsi, vous avez tous les pouvoirs pour gérer vos écrans à partir d'un emplacement central.
Notation globale