Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
BDL4256ET/00
107 cm
Rétroéclairage LED de périphérie
Full HD
Imagerie optique, 6 points de contact
La qualité des images est importante. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Imaginez une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour un rendu fidèle des images.
Un tout nouveau degré d'interactivité est maintenant possible grâce à la technologie tactile intégrée. Une plus grande flexibilité et des performances tactiles optimales associées à des possibilités de contrôle exceptionnelles vous offrent le meilleur en matière d'interaction. Les écrans tactiles multipoints sont dotés de la reconnaissance tactile automatique. Leur connecteur USB est compatible HID, permettant une utilisation immédiate.
Les capteurs situés sur les bords de l'écran garantissent une clarté irréprochable et vous permettent de profiter d'interactions tactiles multipoints qui ouvrent des possibilités infinies de nouvelles applications interactives.
Récompenses
1.0
sur 6
1
Avis
PHILIPSSAV
02/12/2015
France
Produit recu abimé
Le produit neuf etait en fait un produit reconditionné cassé qui ne fonctionne pas..
Cet avis a été rédigé pour Philips Signage Solutions Écran tactile multipoint BDL4256ET 42", rétroéclairage LED de périphérie, Full HD, imagerie optique, 6 points de contact
Cet avis a été rédigé pour Philips Signage Solutions Écran tactile multipoint BDL4256ET 42", rétroéclairage LED de périphérie, Full HD, imagerie optique, 6 points de contact