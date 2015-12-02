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Arrêté

Signage SolutionsÉcran tactile multipoint

BDL4256ET/00

1
| (1) Avis

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Rapprochez-vous encore plus de votre public. Rapide, précis et extrêmement robuste. Son excellente performance n'a d'égales que sa fiabilité et sa fonctionnalité.
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avec cet écran tactile multipoint LED

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  • 107 cm

  • Rétroéclairage LED de périphérie

  • Full HD

  • Imagerie optique, 6 points de contact

Technologie LED Full HD : des images éclatantes au contraste incroyable

La qualité des images est importante. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Imaginez une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour un rendu fidèle des images.

Profitez d'une interactivité exceptionnelle avec le tactile multipoint

Profitez d'une interactivité exceptionnelle avec le tactile multipoint

Un tout nouveau degré d'interactivité est maintenant possible grâce à la technologie tactile intégrée. Une plus grande flexibilité et des performances tactiles optimales associées à des possibilités de contrôle exceptionnelles vous offrent le meilleur en matière d'interaction. Les écrans tactiles multipoints sont dotés de la reconnaissance tactile automatique. Leur connecteur USB est compatible HID, permettant une utilisation immédiate.

Technologie tactile optique pour des interactions utilisateur avancée

Les capteurs situés sur les bords de l'écran garantissent une clarté irréprochable et vous permettent de profiter d'interactions tactiles multipoints qui ouvrent des possibilités infinies de nouvelles applications interactives.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-7185173

Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

1.0

sur 6

1

Avis

5
4
3
2

02/12/2015

France

France

Produit recu abimé

Le produit neuf etait en fait un produit reconditionné cassé qui ne fonctionne pas..

Cet avis a été rédigé pour Philips Signage Solutions Écran tactile multipoint BDL4256ET 42", rétroéclairage LED de périphérie, Full HD, imagerie optique, 6 points de contact

Cet avis a été rédigé pour Philips Signage Solutions Écran tactile multipoint BDL4256ET 42", rétroéclairage LED de périphérie, Full HD, imagerie optique, 6 points de contact

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