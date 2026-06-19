Kit d'étalonnage pour l'uniformisation des couleurs

Le kit d'étalonnage avancé des couleurs commande la luminosité du rétroéclairage, normalise la courbe gamma et effectue un étalonnage automatique des niveaux de gris. Quelle que soit votre configuration (mur vidéo gigantesque, mosaïque, affichage de menus sur écran ou salle de contrôle), vous pouvez régler chaque écran sur les mêmes paramètres de couleur. Ce kit en option permet d'uniformiser les couleurs sur tous les écrans de votre réseau.