Rétroéclairage direct par LED

Profitez d'une lumière parfaitement homogène avec un rétroéclairage direct par LED, gage d'un contraste optimal. Les blancs plus purs font ressortir les couleurs, pour une expérience plus agréable que jamais. De plus, comme la consommation énergétique est réduite, vous faites des économies.