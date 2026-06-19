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  • Créez de fantastiques murs vidéo
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Arrêté

Écran pour murs vidéo

BDL5587XL/00

Créez de fantastiques murs vidéo
Créez des murs vidéo fascinants avec notre gamme de modèles pour murs vidéo. Grâce à des cadres pratiquement réduits à zéro et à de magnifiques images Full HD, offrez une expérience visuelle des plus mémorables.
Voir tous les avantages

avec cet écran LED sans cadre

Créez de fantastiques murs vidéo

  • 55" (139 cm)

  • Rétroéclairage direct par LED

  • Full HD

Écran LCD Full HD 1920 x 1080p

Cet écran intègre une technologie LCD de pointe pour offrir une résolution haute définition (Full HD) en écran large constituée de 1080 lignes progressives comportant chacune 1920 pixels. Elle garantit des images d'une qualité optimale pour tout format HD avec un maximum de 1080 lignes. Vous bénéficiez ainsi d'images à balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

Rétroéclairage direct par LED

Profitez d'une lumière parfaitement homogène avec un rétroéclairage direct par LED, gage d'un contraste optimal. Les blancs plus purs font ressortir les couleurs, pour une expérience plus agréable que jamais. De plus, comme la consommation énergétique est réduite, vous faites des économies.

Conception sans châssis pour des murs vidéo à couper le souffle

Créez de fantastiques murs vidéo avec des écrans sans châssis, configurables en des ensembles comprenant jusqu'à 15 x 10 écrans. Avec des bords parmi les plus fins du marché, vous remarquerez à peine les interstices entre les images, pour une expérience visuelle inoubliable.

Spécificités Techniques

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