Son XHD

Où que vous soyez, bénéficiez d'une conversation téléphonique exempte de bruits de fond, et dont les voix sont incroyablement claires et fortes. Grâce à un haut-parleur d'excellente qualité et à une véritable chambre acoustique, profitez d'une qualité sonore exceptionnelle pour toutes vos conversations téléphoniques.