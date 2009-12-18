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  • Le sac indispensable pour les petites sorties
  • Le sac indispensable pour les petites sorties
  • Le sac indispensable pour les petites sorties
  • Le sac indispensable pour les petites sorties
  • Le sac indispensable pour les petites sorties
  • Le sac indispensable pour les petites sorties

Arrêté

Philips AventSac à langer compact Avent

SCD151/50

3.1
| (40) Avis
Le sac indispensable pour les petites sorties
Vite prêt pour les petites sorties, ce sac stylé est en microfibre de qualité supérieure facile à nettoyer. Idéal pour changer rapidement bébé et lui donner le biberon. Il comprend une poche intérieure pour vos effets personnels.
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Facile à ranger et à transporter

Le sac indispensable pour les petites sorties

  • Rouge

Garde les biberons chauds ou froids

Garde les biberons chauds ou froids

La poche isotherme en Thinsulate™ 3M permet de conserver deux biberons Avent d'eau chaude (préalablement bouillie) ou du lait infantile ou maternel frais pendant plusieurs heures.

Léger, en microfibre pour un nettoyage facile

Léger, en microfibre pour un nettoyage facile

Le tissu en microfibre est léger et facile à nettoyer.

Large bandoulière ajustable

Le sac Urban de Philips Avent est doté d'une large bandoulière ajustable très confortable.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.1

sur 6

40

Avis

18/12/2009

France

France

Cet avis a été rédigé pour SCD150/60 Sac ThermaBag Avent en néoprène

Cet avis a été rédigé pour SCD150/60 Sac ThermaBag Avent en néoprène

29/01/2012

Deutschland

Deutschland

Babymesse

Ich habe dies auf der Babymesse in München gewonnen und bin sehr glücklich darüber. Es hält die Getränke warm/kalt und sieht toll aus. Ist außerdem leicht zu bedienen. Verstellbarer Riemengurt, daher auch möglich die Tasche an den Ki. Wagen zu hängen :D

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCD150/60 Avent Neopren-ThermaBag

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCD150/60 Avent Neopren-ThermaBag

23/11/2019

United Kingdom

United Kingdom

Great for keeping drinks cold

It's the perfect size, very convenient, love the shoulder strap

Avantages

Perfect size for slim cans of drink like small Red Bull

Contre

Can't machine wash, only sponge dry

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag

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