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Arrêté
SHE3200CR/00
Des basses profondes, un son clair
Conçus pour un maintien parfait et un confort optimal, les écouteurs SHE3200 sont dotés de haut-parleurs de 14,2 mm et d'évents de basses, pour des basses profondes et un son clair. Choix de 6 couleurs pétillantes à assortir à votre Apple Watch.
HP 14,2 mm, conception arrière ouverte
Écouteur
Une pièce souple et flexible renforce la connexion entre la coque et le câble afin d'éviter qu'il ne s'endommage lorsqu'il est plié.
Les haut-parleurs de 14,2 mm dotés d'aimants en néodyme produisent des basses profondes et un son clair.
Le design respecte la morphologie de l'oreille, pour offrir à tous un maintien sûr et confortable.
4.7
sur 6
3
Avis
100%
recommandent ce produit
Reingold
01/10/2022
Deutschland
bessere gibt es nicht mehr SCHADE
Super besser geht nicht leider bekommt man diese nict mehr
Avantages
alles gut
Contre
keine
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHE3200BK Kopfhörer
Date d'utilisation 2020-10-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHE3200BK Kopfhörer
Date d'utilisation 2020-10-01
Thilo22
10/10/2017
Deutschland
Bereits zum zweiten Mal zufrieden
Diese Kopfhörer sind für diesen Preis wirklich unschlagbar: ich habe mir nun bereits das zweite Paar gekauft, weil mich das erste so überzeugt hat. Aber warum? Die Kopfhörer sind in der sehr seltenen Form der "Ear-Buds", das heißt, dass sie nicht dieses Gefühl eines verstopften Ohres verursachen. Nach einer Zeit könnte man sogar glatt vergessen, dass man sie im Ohr hat, so leicht sind sie. Und natürlich der Klang, so unglaublich präzise werden die Höhen und vor allem die tiefen, satten Bässe wiedergegeben, es ist wirklich herrlich. Lange habe ich nach Kophörern wie diesen gesucht und habe sie endlich gefunden. Und sollte sich ein Paar mal verabschieden - bis jetzt hält das erste tapfer seit locker 2 Jahren - würde ich mir ohne zu zögern ein drittes bestellen. Empfehlung an jeden!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHE3200BK Kopfhörer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHE3200BK Kopfhörer
pauledd
20/12/2020
Deutschland
Relativ guter Sound
Von den wenigen Ohrstöpseln die man sich nicht in den Gehörgang quetschen muss die noch übriggeblieben sind ist dieser einer der noch relativ gut und ausgewogen klingt. LEIDER nicht mehr käuflich :( :( Hatte mir als Ersatz die Philips SHE1350/00 gekauft... das geht überhaupt nicht! Grottiger Frequenzgang. Und nun suche ich ewig weiter nach Ersatz für die SHE3200 :(
Avantages
Muss nicht in den Gehörgang gequetscht werden und Klingt trotzdem gut.
Contre
Nicht mehr kaufbar.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHE3200BK Kopfhörer
Date d'utilisation 2018-12-20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SHE3200BK Kopfhörer
Date d'utilisation 2018-12-20