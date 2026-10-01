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Arrêté

Casque

SHL4400BK/00

Poids plume. Son XXL.

Incroyablement léger et puissant. Fin et épuré, le casque Ultrlite est conçu pour être en mouvement perpétuel. Il produit un son limpide et se plie à plat, ce qui le rend facile à transporter.

Voir tous les avantages

Ultra-compact. Son limpide.

Poids plume. Son XXL.

  • HP 32 mm/concep. arrière fermée

  • Supra-aural

  • Coussinets confortables

  • Pliage à plat

La musique sans les nœuds avec un câble plat

La musique sans les nœuds avec un câble plat

Le câble plat du casque évite les nœuds, tandis que son système anti-traction assure sa durabilité.

Design ultra-fin et très léger

Design ultra-fin et très léger

Ultra-fin et très léger, pour un confort total en déplacement.

Pliage à plat pour faciliter le transport

Pliage à plat pour faciliter le transport

Pliage à plat pour faciliter le transport.

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