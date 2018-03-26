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CT Scanner
Philips bietet fortschrittliche CT-Technologie, die Ihnen dank hoher Geschwindigkeit und Leistungsfähigkeit ein breites Spektrum an Möglichkeiten bietet. Die Systeme ermöglichen einen einfachen Einstieg in die Mehrschicht-CT, und mit unseren fortschrittlichsten Mehrschicht-Scannern bewegen Sie sich im Spitzenbereich der Computertomographie.
Spektrale CT Bildgebung
Der IQon Spectral CT bringt spektrale CT-Bildgebung in die Routine. Durch die Dual-Layer Detektortechnologie werden konventionelle und spektrale Bildinformationen bei jedem Scan automatisch akquiriert und stehen immer und bei jedem Scan zur Verfügung. Doppeluntersuchungen mit erneuter Strahlenexposition des Patienten gehören der Vergangenheit an.
Dieses leistungsstarke CT-System wurde bis ins kleinste Detail mit intelligenten Funktionen ausgestattet. Hierzu gehören KI für neue klinische Funktionen und einen fortschrittlichen Arbeitsablauf, Virtual Imaging Tools für eine Zusammenarbeit in Echtzeit sowie Services für einen hohen Nutzen über die gesamte Systemlebensdauer.
Nach Installation des Incisive CT verbesserte sich die Zufriedenheit von Personal und Patienten erheblich. Die Arbeitsabläufe konnten durch die schnellen Untersuchungszeiten deutlich optimiert und patientenfreundlich gestaltet werden.
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