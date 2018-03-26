Suchbegriffe

DE
FR
CT-Scanner: Ein einfacher Einstieg in die moderne Mehrschicht-CT

CT-Scanner: Ein einfacher Einstieg in die moderne Mehrschicht-CT

Kontaktieren Sie uns

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf

Möchten Sie CT-Scanner kaufen oder weitere Informationen erhalten? Schildern Sie uns kurz Ihr Anliegen und wir leiten Ihre Frage an die verantwortliche Kontaktperson weiter. Wir melden uns so bald wie möglich bei Ihnen.

*

Details zu Ihrer Anfrage

* Benötige Angabe

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bitte spezifizieren Sie Ihre Anfrage, so dass wir sie zielgerichteter bearbeiten können.

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Was heisst das?

Final CEE consent

CT Scanner

Philips bietet fortschrittliche CT-Technologie, die Ihnen dank hoher Geschwindigkeit und Leistungsfähigkeit ein breites Spektrum an Möglichkeiten bietet. Die Systeme ermöglichen einen einfachen Einstieg in die Mehrschicht-CT, und mit unseren fortschrittlichsten Mehrschicht-Scannern bewegen Sie sich im Spitzenbereich der Computertomographie.

 

Spektrale CT Bildgebung​

Spektrale CT Bildgebung

 

Der IQon Spectral CT bringt spektrale CT-Bildgebung in die Routine. Durch die Dual-Layer Detektortechnologie werden konventionelle und spektrale Bildinformationen bei jedem Scan automatisch akquiriert und stehen immer und bei jedem Scan zur Verfügung. Doppeluntersuchungen mit erneuter Strahlenexposition des Patienten gehören der Vergangenheit an.

 

Erfahren Sie mehr
Informationen zum CT 7500
CT 5300

Philips CT 5300

KI-gestützte CT Herzbildgebung

Dieses leistungsstarke CT-System wurde bis ins kleinste Detail mit intelligenten Funktionen ausgestattet. Hierzu gehören KI für neue klinische Funktionen und einen fortschrittlichen Arbeitsablauf, Virtual Imaging Tools für eine Zusammenarbeit in Echtzeit sowie Services für einen hohen Nutzen über die gesamte Systemlebensdauer.

Entdecken Sie CT 5300
Bereit für CCTA?
Kundenberichte über CT-Geräte von Philips

Referenzberichte unserer Kunden

Uniklinik Köln

Uniklinik, Köln

Der IQon Spectral CT von Philips liefert eine höhere Bildqualität, die einen diagnostischen Gewinn bedeutet und sich günstig auf Geschwindigkeit, Kontrastmittelverbrauch und Strahlendosis auswirkt.

 

Kundenbericht lesen

Universitätsklinikum Heidelberg

Universitätsklinikum Heidelberg

Die Heidelberger sind vom Philips Spectral CT 7500 begeistert: Konventionelle und spektrale Daten werden bei jedem Scan automatisch erhoben und archiviert, der Zugriff kann auch retrospektiv erfolgen.

 

Kundenbericht lesen

TU München

Technische Universität, München

Wenn in enger Zusammenarbeit alle Beteiligten aus Physik, Klinik und Industrie ihr Wissen einbringen, kann zielgerichtet Neues entstehen und die Versorgung wird verbessert.

 

Kundenbericht lesen

Theodor-Wenzel-Werk e.V, Berlin

Theodor-Wenzel-Werk e.V, Berlin

Nach Installation des Incisive CT verbesserte sich die Zufriedenheit von Personal und Patienten erheblich. Die Arbeitsabläufe konnten durch die schnellen Untersuchungszeiten deutlich optimiert und patientenfreundlich gestaltet werden.

 

Kundenbericht lesen

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.