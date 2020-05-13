

Eine hochwertige 2D- und 3D-Bildführung sowie strenge Massnahmen zur Infektionskontrolle und zum Strahlendosismanagement unterstützen Chirurgen bei der Verbesserung der Patientenversorgung durch eine neuartige und aufschlussreiche Bildgebung

Als Herzstück eines modernen Hybrid-OPs ermöglicht das Philips Azurion System für die bildgeführte Therapie die einfache und intuitive Nutzung vielseitiger klinischer Funktionen. Unsere Clinical Suites bieten eine individuell konfigurierbare Produktpalette an integrierten Technologien, Geräten und Dienstleistungen für Herz-, Gefäss-, Lungen-, Neuro- und Wirbelsäulenverfahren in Ihrem Hybrid-OP.