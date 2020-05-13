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Hybrid-OP

Philips Hybrid-OP

Erweiterte Verfahren für einen effizienten Arbeitsablauf

Kontakt zu Philips

    Im sich ständig verändernden Gesundheitswesen eröffnet der Hybrid-OP völlig neue Verfahrensmöglichkeiten für offene und minimal-invasive Eingriffe. Die Philips Hybrid-OP-Lösung kann an die bevorzugte Arbeitsweise verschiedener Behandlungsteams angepasst werden.

    Symbol Hybrid-OP

    Eine innovative Lösung für die verschiedensten Anforderungen

    Klinische Effizienz in einer sicheren Umgebung


    Eine hochwertige 2D- und 3D-Bildführung sowie strenge Massnahmen zur Infektionskontrolle und zum Strahlendosismanagement unterstützen Chirurgen bei der Verbesserung der Patientenversorgung durch eine neuartige und aufschlussreiche Bildgebung

     

    Als Herzstück eines modernen Hybrid-OPs ermöglicht das Philips Azurion System für die bildgeführte Therapie die einfache und intuitive Nutzung vielseitiger klinischer Funktionen. Unsere Clinical Suites bieten eine individuell konfigurierbare Produktpalette an integrierten Technologien, Geräten und Dienstleistungen für Herz-, Gefäss-, Lungen-, Neuro- und Wirbelsäulenverfahren in Ihrem Hybrid-OP.

    Hervorragende Flexibilität, Effizienz und Benutzerfreundlichkeit

    Die speziellen deckenmontierten FlexMove und FlexArm Gantry-Optionen eignen sich besonders für multidisziplinäre Behandlungsräume – sie ermöglichen den Teams die Arbeit in ihren bevorzugten Positionen.

    Die Bedienelemente am Tisch sowie die Fallkonfiguration auf Knopfdruck mit ProcedureCards erhöhen die Effizienz. Der Patient ist von Kopf bis Fuss zugänglich. Falls nötig, kann das Bildgebungssystem auch problemlos vom Tisch wegbewegt werden.

    Die intuitive Azurion Benutzeroberfläche sorgt für eine unkomplizierte Bedienung. Sowohl Azurion¹ als auch der FlexArm² sind mit 89 bzw. 92 Punkten auf der SUS-Skala (System Usability Score; zur Beurteilung der Gebrauchstauglichkeit) besonders benutzerfreundlich.

    Ressourcen

    Broschüre Hybrid-OP (engl.) (3.5MB)
    Fallstudie des UKSH (engl.) (1.28MB)
    Getinge Partnerbroschüre (engl.) (3.23MB)

    Azurion mit FlexArm in Aktion sehen

    Flexibilität für Ihren Hybrid-OP – Philips Azurion mit FlexArm
    „Mit dem Azurion System können wir weiterhin klassische chirurgische Verfahren durchführen, deren Bedarf ja nicht verschwindet, aber auch von zukünftigen technischen Innovationen profitieren. Ich denke, mit drei Philips Hybrid-OPs sind wir langfristig gut aufgestellt.“

    Amy Bush

    Vice President, Clinical Operations, WVU Health System, WVU Medicine, Morgantown, West Virginia, USA

    Gestalten Sie den Hybrid-OP Ihrer Wahl

    Wir gestalten gemeinsam mit Ihnen eine OP-Lösung, die Ihren aktuellen und zukünftigen Anforderungen entspricht. Unsere Design- und Projektteams können Sie bei der Planung von Schlüsselelementen unterstützen oder eine einsatzbereite Komplettlösung für Sie entwerfen. Wir nutzen dabei Ihre vorhandenen Ressourcen und können Ihnen dank unseres Netzwerks an OP-Partnern verschiedenste Optionen führender Technologieunternehmen anbieten.

     

    Unsere Erfahrungen aus mehr als 1000 weltweit installierten Systemen haben wir in diesem exklusiven Buch zusammengefasst – mehr als 100 Seiten mit Informationen und Inspiration für Ihren Hybrid-OP.

    Buch Hybrid-OP

    Berichte, Studien und Informationen zu Hybrid-OP-Lösungen

    Hackensack University Medical Center

    Dr. Ruiz vom Hackensack University Medical Center erklärt, wie sich der Hybrid-OP an den Arbeitsablauf multidisziplinärer kardiologischer Teams anpasst.

    Prince of Wales Private Hospital

    Prof. Varcoe und Dr. Thomas vom Prince of Wales Private Hospital berichten von den entscheidenden Vorteilen ihres Hybrid-OP für erweiterte Gefässbehandlungen.

    Broschüre Hybrid OP (Download .pdf)
    3.5 MB
    Broschüre Hybrid-OP (engl.) (3.5MB)
    Broschüre für nahtlose Hybrid OP Konzepte (Download .pdf)
    3.23 MB
    Getinge Partnerbroschüre (engl.) (3.23MB)

    Entdecken Sie die verschiedenen Fachgebiete der bildgeführten Chirurgie

    • Gefäßchirurgie

      Gefäßchirurgie

      Lösungen für die Gefäßchirurgie mit unseren hochentwickelten Bildgebungssystemen, erweiterten klinischen Tools und fortschrittlichen Instrumenten – von Philips Image Guided Therapy.

      Weitere Informationen
    • Herzchirurgie

      Herzchirurgie

      Unsere hochentwickelten Bildgebungssysteme, erweiterten klinischen Tools und fortschrittlichen Geräte unterstützen Chirurgen – von der Entscheidungsfindung, Anleitung und Durchführung der Behandlung bis hin zur Verifizierung der Behandlungsergebnisse.

      Weitere Informationen
    • Neurochirurgie

      Neurochirurgie

      Unsere hochentwickelten Bildgebungssysteme, erweiterten klinischen Tools und fortschrittlichen Geräte unterstützen Chirurgen – von der Entscheidungsfindung, Anleitung und Durchführung der Behandlung bis hin zur Verifizierung der Behandlungsergebnisse.

      Weitere Informationen
    • Wirbelsäulenchirurgie

      Wirbelsäulenchirurgie

      Lösungen für Wirbelsäuleneingriffe mit erweiterter Echtzeit-Bildführung und besonders flexiblen Arbeitsabläufen für den Hybrid-OP – für schnelle, präzise und vereinfachte Eingriffe. Von Philips Image Guided Therapy.

      Weitere Informationen

    Sie möchten mehr über unsere Hybrid-OP-Lösungen erfahren?

    Füllen Sie das Formular aus, und wir melden uns so bald wie möglich bei Ihnen.

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    Produktportfolio für die bildgeführte Therapie

    Klinischer Fokus

    Coronary Suite Bild

    Coronary >

    Organische Herzkrankheit

    Structural Heart >

    Elektrophysiologie Bild

    Heart Rhythm Management >

    Bild Gefäßmedizin

    Vascular >

    Neurovaskuläre Medizin Bild

    Neurovascular >
    Onkologie Bild

    Oncology >

    Wirbelsäule Bild

    Spine >

    Hybrid-OR >

    Mobile C-arms >

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