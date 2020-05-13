Im sich ständig verändernden Gesundheitswesen eröffnet der Hybrid-OP völlig neue Verfahrensmöglichkeiten für offene und minimal-invasive Eingriffe. Die Philips Hybrid-OP-Lösung kann an die bevorzugte Arbeitsweise verschiedener Behandlungsteams angepasst werden.
Als Herzstück eines modernen Hybrid-OPs ermöglicht das Philips Azurion System für die bildgeführte Therapie die einfache und intuitive Nutzung vielseitiger klinischer Funktionen. Unsere Clinical Suites bieten eine individuell konfigurierbare Produktpalette an integrierten Technologien, Geräten und Dienstleistungen für Herz-, Gefäss-, Lungen-, Neuro- und Wirbelsäulenverfahren in Ihrem Hybrid-OP.
Eine hochwertige 2D- und 3D-Bildführung sowie strenge Massnahmen zur Infektionskontrolle und zum Strahlendosismanagement unterstützen Chirurgen bei der Verbesserung der Patientenversorgung durch eine neuartige und aufschlussreiche Bildgebung
Als Herzstück eines modernen Hybrid-OPs ermöglicht das Philips Azurion System für die bildgeführte Therapie die einfache und intuitive Nutzung vielseitiger klinischer Funktionen. Unsere Clinical Suites bieten eine individuell konfigurierbare Produktpalette an integrierten Technologien, Geräten und Dienstleistungen für Herz-, Gefäss-, Lungen-, Neuro- und Wirbelsäulenverfahren in Ihrem Hybrid-OP.
„Mit dem Azurion System können wir weiterhin klassische chirurgische Verfahren durchführen, deren Bedarf ja nicht verschwindet, aber auch von zukünftigen technischen Innovationen profitieren. Ich denke, mit drei Philips Hybrid-OPs sind wir langfristig gut aufgestellt.“
Amy Bush
Vice President, Clinical Operations, WVU Health System, WVU Medicine, Morgantown, West Virginia, USA
Wir gestalten gemeinsam mit Ihnen eine OP-Lösung, die Ihren aktuellen und zukünftigen Anforderungen entspricht. Unsere Design- und Projektteams können Sie bei der Planung von Schlüsselelementen unterstützen oder eine einsatzbereite Komplettlösung für Sie entwerfen. Wir nutzen dabei Ihre vorhandenen Ressourcen und können Ihnen dank unseres Netzwerks an OP-Partnern verschiedenste Optionen führender Technologieunternehmen anbieten. Unsere Erfahrungen aus mehr als 1000 weltweit installierten Systemen haben wir in diesem exklusiven Buch zusammengefasst – mehr als 100 Seiten mit Informationen und Inspiration für Ihren Hybrid-OP.
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Lösungen für die Gefäßchirurgie mit unseren hochentwickelten Bildgebungssystemen, erweiterten klinischen Tools und fortschrittlichen Instrumenten – von Philips Image Guided Therapy.Weitere Informationen
Unsere hochentwickelten Bildgebungssysteme, erweiterten klinischen Tools und fortschrittlichen Geräte unterstützen Chirurgen – von der Entscheidungsfindung, Anleitung und Durchführung der Behandlung bis hin zur Verifizierung der Behandlungsergebnisse.Weitere Informationen
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Lösungen für Wirbelsäuleneingriffe mit erweiterter Echtzeit-Bildführung und besonders flexiblen Arbeitsabläufen für den Hybrid-OP – für schnelle, präzise und vereinfachte Eingriffe. Von Philips Image Guided Therapy.Weitere Informationen
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