Philips Respironics PerforMax

Die Philips Respironics PerforMax Vollgesicht Beatmungsmaske vermeidet Druckstellen und das unangenehme Gefühl auf dem Nasenrücken, da sie am Außenrand des Gesichts abdichtet, wo die Konturen weicher und die Druckempfindlichkeit geringer ist. Sie ist für Kinder sowie für Erwachsene erhältlich. Das wechselbare Winkelstück macht die PerforMax auch für interventionelle Situationen praktikabel. Diese Maske ist auch klinisch aufbereitbar erhältlich.

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