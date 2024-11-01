Die dStream Ganze-Wirbelsäule-Spule ist eine integrierte Spulenlösung für die Bildgebung der (gesamten) Wirbelsäule. Sie vereint die dStream Basisspule mit der posterioren dStream Spule, die im Tisch integriert ist. Die digitale dStream HF-Architektur ermöglicht durch die Digitalisierung in der Spule und eine verbesserte parallele Bildgebungsleistung (dS SENSE) ein hervorragendes Signal-Rausch-Verhältnis. Ein Spiegel ermöglicht ein offenes Sichtfeld. Bei Systemen mit breiter Magnetöffnung kann das Kopfteil für eine flexible Positionierung und erhöhten Patientenkomfort geneigt werden.
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