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dStream Ganzkörper-Spule

MR-Spule

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Eine integrierte Spulenlösung für die Bildgebung des ganzen Körpers und der peripheren Gefäße. Sie beinhaltet zwei dStream Torso-Spulen. In Kombination mit der posterioren dStream Spule, der Kopf-Hals- und der dStream Basisspule wird eine Abdeckung über 200 cm mit maximal 108 Kanälen möglich. Die flexible, leichte und leicht positionierbare dStream Torso-Spule ist sowohl für Links-Rechts- als auch für Kopf-Fuß-Bildgebung konzipiert, praktisch für alle Patienten geeignet und erlaubt somit eine große Abdeckung. Das gurtlose Design ermöglicht angenehmes Arbeiten.

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