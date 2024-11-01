Eine einfache und effektive Lösung für die bilaterale Mammographie. Die Lösung beinhaltet eine dedizierte, komfortable Lagerungshilfe und zwei große, flexible Standardspulen. In Kombination mit der posterioren dStream Spule FlexCoverage ist eine bilaterale Abdeckung mit bis zu 8 Kanälen möglich. Einfache Patientenpositionierung und hoher Patientenkomfort.
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