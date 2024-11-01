Die dStream Brust-7-Kanäle-Spule ist eine starre Spule in offener Bauform, die alleine oder in Kombination mit FlexTrak Mammo verwendet werden kann. Die Spule ist für eine hervorragende Abdeckung im Axillabereich konzipiert und bietet optimalen Zugang zur Brust für Biopsie-Eingriffe. Zur Reduzierung von Bewegungen sind Immobilisierungsplatten inbegriffen. Eine verstellbare Kopfauflage mit Patientenspiegel und eine weiche Lagerungsunterstützung fördern den Patientenkomfort.
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