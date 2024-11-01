Eine dedizierte Brustspule in geschlossener Bauform, die alleine oder in Kombination mit FlexTrak Mammo verwendet werden kann. Die Spule ist für eine leistungsstarke Abdeckung, Bildauflösung und Bildgebungsgeschwindigkeit konzipiert. Eine verstellbare Kopfauflage mit Patientenspiegel und eine weiche Lagerungsunterstützung sind inbegriffen, um den Patientenkomfort zu fördern.
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