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dStream Kleine-Extremität-16-Kanäle-Spule

MR-Spule

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Die dStream Kleine-Extremität-Spule ist für Patienten verschiedener Größen ausgelegt. Die Spule besitzt einen Innendurchmesser von 20 cm und entspricht so der Größe kleiner Extremitäten wie Ellbogen, Handgelenke, Hände, kleine Knie und Schultern. Die Spule passt sich gut an die jeweilige Anatomie an und ermöglicht so eine hoch auflösende Darstellung von Knorpel und Knochen. Für eine einfache Positionierung und eine gute Anpassung lässt sich die Spule flexibel um die Extremität legen. Eine spezielle Unterlage für den Patienten und die Spule ist inbegriffen, um den Patientenkomfort zu erhöhen und Bewegungen zu reduzieren.

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