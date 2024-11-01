Die dStream Hand-Handgelenk-16-Kanäle-Spule kann für ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis (SVR) eng an die linke oder rechte Hand und das Handgelenk angepasst werden. Das Design ermöglicht das hohe SVR, das für die Erfassung von Bildern mit einem kleinen und einem größeren Sichtfeld (FOV) benötigt wird. Das einteilige, ovale, ausklappbare Design ermöglicht eine einfache Patientenvorbereitung. Durch die Platzierung der Spule neben dem Patienten können hochwertige Ergebnisse erzielt werden. Die Spule ist zur Fixierung an einer starren Grundplatte angebracht, um Artefakte durch Patientenbewegungen zu reduzieren.
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