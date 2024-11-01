Die dStream Schulter-16-Kanäle-Spule ist für hohe Bildqualität durch das gesamte Schultergelenk mit hoher Signalhomogenität und hervorragendem Eindringvermögen in das Labrum ausgelegt. Die Spule besteht aus einer Grundplatte und einem verstellbaren anterioren Teil, der für eine komfortable Patientenpositionierung erhöht und gedreht werden kann. Die Spule kann auf der linken oder rechten Seite des Tisches positioniert werden, um die linke bzw. rechte Schulter zu scannen.
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