Es ist an der Zeit, Ihre betrieblichen Abläufe zu ändern. Wir glauben, dass es nicht nur darum geht, die beste Technologie auszuwählen, um Ihre Prozesse durch digitale Funktionen zu optimieren und Ihre übergeordneten Ziele zu erreichen. Für einen tiefgreifenden Wandel und die Schaffung eines langfristigen Nutzens durch operative Exzellenz benötigen Sie ein Betriebsmodell, das Mitarbeiter, Prozesse und Technologie zusammenführt.
Operational Intelligence beschleunigt nachhaltige Struktur- und Verhaltensänderungen im gesamten Gesundheitswesen. Lesen Sie, warum Operational Intelligence als Denkweise und Methodik für einen schnelleren Weg zu operativer Exzellenz fungiert.
Erfahren Sie, wie Operational Intelligence den Erfolg von Initiativen für die Cybersicherheit von Medizinprodukten beeinflusst und wie Ihre Einrichtung davon profitieren kann.
Erfahren Sie, warum Operational Intelligence die Zukunft der medizinischen Weiterbildung verändert und wie Ihr Gesundheitssystem davon profitieren kann.
Erfahren Sie, wie Operational Intelligence die Zukunft der Instandhaltung prägt und wie Ihr Einrichtung davon profitiert.
Erfahren Sie, warum der Wandel in der Gesundheitsversorgung eine erhebliche Reinvestition in Arbeitskräfte notwendig macht, damit ein Umdenken in Bezug auf Kenntnisse, Prozesse und technologische Unterstützung stattfinden kann. Nur auf dieser Basis lassen sich die für das Krankenhaus 4.0 erforderlichen nachhaltigen Kompetenzen entwickeln.
Erfahren Sie, warum für die effektive Cybersicherheit von Medizinprodukten die Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern, Herstellern, Aufsichtsbehörden und Forscherkreisen erforderlich ist. Denn nur so kann ein End-to-End-Schutz von Krankenhäusern und ihren Patienten gewährleistet werden.
Lesen Sie, wie Sie Ihre Medizinprodukte schützen und eine unternehmensweite Resilienzstrategie entwickeln
Philips Services & Solutions Delivery ist Ihr Partner für unternehmensweite operative Exzellenz – unser oberstes Ziel, das dank Operational Intelligence ermöglicht wird.
*Cybersecurity Services sind Stand 2021 nur in Nordamerika für ausgewählte Philips Modalitäten verfügbar.
Cybersicherheit ist im Zeitalter der vernetzten Gesundheitsversorgung von entscheidender Bedeutung. Philips Cybersecurity Services bieten erstklassige Sicherheit für die Daten und Geräte in Ihrem Krankenhaus – von Enterprise-Cybersicherheit und Hardware- bzw. Software-Upgrades bis hin zu Personalschulungen, Reaktionsmanagement bei Vorfällen und Security by Design.
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Philips Healthcare Education und Training Services können Ihnen dabei helfen, das volle Potenzial Ihrer Mitarbeiter, Technologie und Einrichtung durch innovative, sinnvolle und evidenzbasierte medizinische Weiterbildung auszuschöpfen.
Philips Maintenance Services stellen die Zukunftsfähigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer Technologie sicher. So können Sie die Leistung, Benutzerfreundlichkeit und Interoperabilität Ihrer Systeme steigern.
Philips Managed Technology Services ist ein umfassendes, ergebnisorientiertes Service- und Lösungsprogramm, das Ihnen bei der Verwaltung und der Optimierung Ihrer Gesundheitstechnologie hilft.
Philips Healthcare Transformation Services helfen Ihnen auf dem Weg zu klinischer Exzellenz und betrieblicher Effizienz. Zudem tragen sie zu einer besseren finanziellen Performance und qualitativ hochwertigen Patientenversorgung bei.
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