Operational Intelligence



Cybersicherheit ist im Zeitalter der vernetzten Gesundheitsversorgung von entscheidender Bedeutung. Philips Cybersecurity Services bieten erstklassige Sicherheit für die Daten und Geräte in Ihrem Krankenhaus – von Enterprise-Cybersicherheit und Hardware- bzw. Software-Upgrades bis hin zu Personalschulungen, Reaktionsmanagement bei Vorfällen und Security by Design.

*Cybersecurity Services sind Stand 2021 nur in Nordamerika für ausgewählte Philips Modalitäten verfügbar.