Operational Intelligence

So gestalten Sie das neue Ökosystem organisatorischen Lernens in Ihrem Krankenhaus



Erfahren Sie, warum der Wandel in der Gesundheitsversorgung eine erhebliche Reinvestition in Arbeitskräfte notwendig macht, damit ein Umdenken in Bezug auf Kenntnisse, Prozesse und technologische Unterstützung stattfinden kann. Nur auf dieser Basis lassen sich die für das Krankenhaus 4.0 erforderlichen nachhaltigen Kompetenzen entwickeln.