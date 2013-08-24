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  • Un écran élégant pour un plaisir de visionnage accru
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Arrêté

Moniteur LCD, rétroéclairage LED

237E4LSB/00

5
| (2) Avis | 100% recommandent ce produit
Un écran élégant pour un plaisir de visionnage accru
Admirez l'excellente image LED aux couleurs naturelles de cet écran au design fin et élégant.
Voir tous les avantages

Un écran élégant pour un plaisir de visionnage accru

  • E-line

  • 23" (58,4 cm)

  • Écran Full HD

Technologie LED pour des couleurs naturelles

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

SmartImage Lite, pour un confort visuel optimisé

SmartImage Lite est une technologie de pointe propriétaire de Philips permettant d'analyser le contenu affiché à l'écran. Sur la base d'un scénario, SmartImage améliore de manière dynamique le contraste, la saturation, la netteté des images et vidéos pour une qualité d'affichage optimale, le tout en temps réel sur simple pression d'une touche.

Réglage facile des performances d'affichage avec SmartControl Lite

SmartControl Lite est le logiciel de commande de moniteur avec interface utilisateur graphique basée sur icônes 3D nouvelle génération. Il permet aux utilisateurs de régler à l'aide de la souris la plupart des paramètres du moniteur tels que la couleur, la luminosité, le calibrage de l'écran, les fonctions multimédias, la gestion des identifiants, etc.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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5.0

sur 6

2

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

24/08/2013

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt hat großartige Eigenschaften

SUPER GERÄT! sehr empfehlenswert! Günstiger Einkauf per Versand im INTERNET hat prima funktioniert. Das Gerät hat meine Erwartungen voll erfüllt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 227E4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 227E4LSB LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung

01/09/2013

Italia

Italia

prodotto eccelllente

ottimo prodotto lucentezza di alta qualità ottimo rapporto prezzo qualità

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 227E4LSB Monitor LCD, retroilluminazione LED

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 227E4LSB Monitor LCD, retroilluminazione LED

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