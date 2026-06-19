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  • Communiquez vos messages marketing avec élégance
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Arrêté

Signage SolutionsÉcran E-Line

BDL3250EL/00

Communiquez vos messages marketing avec élégance
Optimisez la transmission de vos contenus tout en réduisant votre TCO en toute simplicité et avec des résultats époustouflants. Cet écran 81 cm offre une superbe image Full HD pour une consommation réduite, grâce au rétroéclairage LED de périphérie.
Voir tous les avantages

avec cet élégant écran LED

Communiquez vos messages marketing avec élégance

  • 81 cm

  • Rétroéclairage LED de périphérie

  • Full HD

Technologie LED Full HD pour des images éclatantes

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

Technologie IPS grand angle pour des images et couleurs plus précises

Les écrans IPS Philips utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode portrait. Les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les murs vidéo professionnels et les applications de tableaux d'affichage qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.

Suite logicielle Smart Control

Contrôlez et gérez tous les systèmes d'affichage de votre réseau avec cet outil logiciel puissant qui vous permet de modifier les réglages des écrans de façon centralisée via une connexion RJ45 ou RS232. Smart Control vous permet de définir l'entrée vidéo, de modifier les réglages de couleur, de définir l'identifiant de l'écran lorsque vous créez des murs de vidéo, et même de diagnostiquer l'état de chaque écran. Ainsi, vous avez tous les pouvoirs pour gérer vos écrans à partir d'un emplacement central.

Spécificités Techniques

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