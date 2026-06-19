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Arrêté

Moniteur LCD

BDL4230ET/00

Plus d'interaction
Faites passer les informations ou messages marketing essentiels de façon plus claire que jamais grâce à l'écran BDL4230ET. Son écran tactile interactif vous permet d'impliquer vos clients comme jamais auparavant.
Voir tous les avantages

grâce à l'écran tactile LCD 107 cm (42")

Plus d'interaction

  • 107 cm (42")

  • Tactile multipoint

  • Full HD

Technologie tactile optique pour des interactions utilisateur avancée

Les capteurs situés sur les bords de l'écran garantissent une clarté irréprochable et vous permettent de profiter d'interactions tactiles multipoints qui ouvrent des possibilités infinies de nouvelles applications interactives.

Smart insert dans le panneau arrière pour insérer un PC compact

Les PC professionnels sont utilisés dans la plupart des installations d'affichage public. Ils augmentent souvent la profondeur de l'affichage, ainsi que le nombre de câbles. Nous avons donc conçu cet écran avec un Smart insert au niveau du panneau arrière, idéal pour l'intégration d'un petit PC professionnel. En outre, le système de gestion des câbles est une solution fantastique pour des câbles bien ordonnés, à l'aspect professionnel.

SmartPower pour des économies d'énergie

SmartPower pour des économies d'énergie

Il est possible de prédéfinir et de contrôler l'intensité du rétroéclairage afin d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

Spécificités Techniques

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