Mit der hervorragenden Empfindlichkeit und dem hohen Signal-Rausch-Verhältnis ermöglicht die endosonographische dS Spule eine herausragende Bildgebung der Rektumwand und der Prostata. Kann mit der posterioren und der anterioren Spule FlexCoverage kombiniert werden, um eine Bildgebung mit großem Sichtfeld zu ermöglichen.
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