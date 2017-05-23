Zwei mittelgroße, flexible Standardspulen. In Kombination mit der posterioren Spule FlexCoverage Posterior können Sie eine erweiterte Abdeckung erzielen. Ermöglicht die Positionierung nahe der zu untersuchenden Anatomie für ein verbessertes Signal-Rausch-Verhältnis. Die flexiblen Spulenelemente unterstützen durch ihre Form und Größe die verschiedensten Anwendungen, u.a. die Bildgebung mittelgroßer Anatomiebereiche.
Lassen Sie uns in Kontakt treten!
Wie können wir Ihnen weiterhelfen?
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.