Die Spule ist für hohe Signalhomogenität durch das gesamte Schultergelenk mit hervorragendem Eindringvermögen in das Labrum ausgelegt. Sie besteht aus einer Grundplatte und einer verstellbaren Schulterschale, die für eine komfortable Positionierung erhöht und gedreht werden kann. Die Daten werden mittels Breitband direkt in der dStream Schulter-8-Kanäle-Spule digitalisiert. Die verlustfreie digitale Signalübertragung in der HF-Kette sorgt für ein optimiertes Signal-Rausch-Verhältnis und dank dS SENSE für optimierte parallele Bildgebung.