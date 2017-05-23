Der dS Mikroskopie-Spulensatz liefert Bildgebung mit kleinem Sichtfeld, hoher räumlicher Auflösung der Schichten und einem hohen Signal-Rausch-Verhältnis. Der Spulensatz besteht aus einer 23-mm-Spule für die Haut- und Fingerbildgebung und einer 47-mm-Spule für die Darstellung der umgebenden und oberflächennahen Gefäße. Die Spulen können untereinander und mit der posterioren Spule FlexCoverage Posterior oder dS Flex-Spulen kombiniert werden.
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