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SmartSpeed MotionFree - Brain

Klinische MR-Applikationen

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Philips SmartSpeed liefert schnelle, hochwertige Bilder über ein größeres Patientenspektrum hinweg. Dies umfasst auch Patienten, die Schmerzen haben und denen es schwer fällt, still zu halten. Philips SmartSpeed MotionFree verwendet nicht-kartesische, bewegungstolerante 2D-Bildgebungstechniken, um schnelle Bilder mit Korrektur von Bewegungsartefakten zu erfassen. Es verringert Bewegungs-, Atmungs- und Pulsationsartefakte in über 90% der Fälle im Vergleich zur kartesischen Bildgebung.

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  • SmartSpeed hat die FDA-Zulassung erhalten, hat aber noch keine CE-Kennzeichnung und ist in der EU noch nicht erhältlich

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