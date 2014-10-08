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Eingestellt
240 ml
Für sicheres Aufbewahren und Transportieren
Lagern Sie Ihre kostbare Muttermilch oder Babynahrung in Philips Avent Muttermilchbehältern. Sie können Speisen im Kühlschrank oder Tiefkühlschrank lagern.
Perfekt für unterwegs. Sie können leicht Nahrung für Ihr Baby mitnehmen, wenn Sie unterwegs sind.
3.9
von 5
10
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
Schu
08/10/2014
Deutschland
Verifizierter Käufer
Einfach und sehr praktisch
Wir frieren in diesen Bechern Muttermilch ein, sie sind dafür einfach perfekt. Kein Auslaufen, stehen sicher, halten Geschirrspülen und Einfrieren problemlos aus - genau, was wir brauchen.
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Diese Bewertung wurde für VIA SCF616/10 Avent Nachfüllbecher verfasst
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Sarelhy
11/02/2012
United Kingdom
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25/09/2011
España
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Basierend auf einer Online-Zufriedenheitsumfrage, die 2023 weltweit mit 10.109 Nutzer*innen von Marken und Produkten für Mutter und Kind durchgeführt wurde.