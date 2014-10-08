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Arrêté
240 ml
Pour conserver et transporter en toute sécurité
Stockez le lait ou la purée de votre bébé dans les pots de conservation pour lait maternel Philips Avent. Placez-les au réfrigérateur ou au congélateur.
Idéal en déplacement. Vous pouvez facilement transporter la nourriture de votre bébé avec vous lorsque vous sortez.
3.9
sur 6
10
Avis
90%
recommandent ce produit
Schu
08/10/2014
Deutschland
Acheteur vérifié
Einfach und sehr praktisch
Wir frieren in diesen Bechern Muttermilch ein, sie sind dafür einfach perfekt. Kein Auslaufen, stehen sicher, halten Geschirrspülen und Einfrieren problemlos aus - genau, was wir brauchen.
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Cet avis a été rédigé pour VIA SCF616/10 Avent Nachfüllbecher
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Sarelhy
11/02/2012
United Kingdom
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Cet avis a été rédigé pour VIA SCF616/10 Avent Refill Cups
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25/09/2011
España
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Résultats basés sur une enquête de satisfaction en ligne menée à l'échelle mondiale en 2023 auprès de 10 109 utilisatrices de marques et produits de puériculture.