Nous savons que vous avez acheté votre purificateur et humidificateur d'air 2 en 1 Philips notamment pour pouvoir respirer confortablement et rendre votre environnement de vie plus agréable. Nous savons aussi que vous êtes nombreux à vous poser les deux questions suivantes : Ai-je besoin de changer mon filtre à mèche, et si oui, quand dois-je le changer ?

Eh bien, nous pouvons vous apporter quelques réponses. Remplacer votre filtre à mèche au moment opportun prolonge la longévité de votre appareil et optimise ses performances.

Pour garantir que votre humidificateur offre des performances optimales et continue à être bénéfique pour votre santé, nous vous recommandons fortement d'acheter des filtres à mèche Philips pour votre appareil.