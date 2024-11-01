Philips SmartSpeed liefert schnelle, hochwertige Bilder über ein größeres Patientenspektrum hinweg. Dies umfasst auch Patienten, die Schmerzen haben und denen es schwer fällt, still zu halten. Philips SmartSpeed MotionFree verwendet nicht-kartesische, bewegungstolerante 2D-Bildgebungstechniken, um schnelle Bilder mit Korrektur von Bewegungsartefakten zu erfassen. Es verringert Bewegungs-, Atmungs- und Pulsationsartefakte in über 90% der Fälle im Vergleich zur kartesischen Bildgebung.
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