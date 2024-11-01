Philips SmartSpeed liefert Bildqualität und Geschwindigkeit auf Knopfdruck, auch bei Patienten mit Implantaten. Die muskuloskelettale Diagnostik (MSK) bei Patienten mit Implantaten ist eine Herausforderung. Mit der Einführung von Technologien wie der Metallartefaktreduktion für orthopädische Implantate (O-MAR XD) hat sich die Bildqualität deutlich verbessert. Jedoch ist die Scan-Dauer länger geworden. Philips SmartSpeed Implant integriert die Technologie von O-MAR XD in die Philips SmartSpeed Engine und erzielt damit eine deutlich geringere Scan-Dauer der nicht kartesischen Sequenzen*.
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