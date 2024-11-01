Suchbegriffe

DE
FR

SmartSpeed Diffusion - Abdomen

Klinische MR-Applikationen

Ähnliche Produkte finden

Philips SmartSpeed liefert Bildqualität und Geschwindigkeit auf Knopfdruck. DWI-Scans haben naturgemäß ein niedriges Signal-Rausch-Verhältnis (SRV), da das Signal durch die angewendeten Diffusionscodierungsgradienten abfällt. Für eine geeignete Bildqualität sind mehrere Diffusionsrichtungen zu berücksichtigen, was einen erheblichen Zeitraum in Anspruch nehmen kann. Philips SmartSpeed Diffusion integriert DWI-Technologie in die Philips SmartSpeed Engine und erzielt damit eine geringere Scan-Dauer und ein besseres SRV der individuellen Messungen diffusionsgewichteter Bildgebung*.

Kontaktieren Sie uns
  • * Verglichen mit Philips DWI
  • SmartSpeed hat die FDA-Zulassung erhalten, hat aber noch keine CE-Kennzeichnung und ist in der EU noch nicht erhältlich.

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Wenn Sie auf diesen Link klicken, verlassen Sie die offizielle Royal Philips („Philips“) Webseite. Alle Links zu Websites von Drittanbieter, die auf dieser Website erscheinen, werden nur zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt und stellen in keiner Weise eine Zugehörigkeit oder Billigung der auf diesen verlinkten Websites bereitgestellten Informationen dar. Philips gibt keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art in Bezug auf die Websites Dritter oder die darin enthaltenen Informationen ab.

Ich verstehe

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alle Rechte vorbehalten.

Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.