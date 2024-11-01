Philips SmartSpeed liefert Bildqualität und Geschwindigkeit auf Knopfdruck. DWI-Scans haben naturgemäß ein niedriges Signal-Rausch-Verhältnis (SRV), da das Signal durch die angewendeten Diffusionscodierungsgradienten abfällt. Für eine geeignete Bildqualität sind mehrere Diffusionsrichtungen zu berücksichtigen, was einen erheblichen Zeitraum in Anspruch nehmen kann. Philips SmartSpeed Diffusion integriert DWI-Technologie in die Philips SmartSpeed Engine und erzielt damit eine geringere Scan-Dauer und ein besseres SRV der individuellen Messungen diffusionsgewichteter Bildgebung*.
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