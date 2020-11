Changer le filtre du purificateur d'air

Des filtres propres et neufs éliminent les particules non désirées de votre air et optimisent le flux d'air. Cependant, alors que votre appareil fonctionne pour améliorer la qualité de votre air, le filtre peut se boucher. Votre appareil ne fonctionnera plus efficacement. Lorsque cela se produit, il est temps de changer votre filtre.



Les filtres Philips sont conçus pour fournir un excellent CADR (Clean Air Delivery Rate - débit d'air pur) lorsque vous utilisez nos purificateurs d'air. Ces filtres sont les mieux adaptés à nos appareils. Ils disposent d'une structure unique et résistante en fibres de polypropylène antibactériennes et assemblées par ultrasons. La structure des filtres évite qu'ils ne se bouchent et empêche également les particules recueillies de retourner dans l'air.



Méfiez-vous des imitations. Bien qu'elles aient la forme de nos filtres, elles n'offrent pas les mêmes performances.