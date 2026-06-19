Évite les dommages causés par le calcaire et la rouille

Le filtre à eau IronCare élimine le calcaire de l'eau du robinet pour maintenir votre fer à repasser à son meilleur niveau de performance, prolongeant sa durée de vie jusqu'à 4 fois*. Protéger votre fer du tartre n'a jamais été aussi simple avec ce filtre innovant, conçu pour toutes les marques.