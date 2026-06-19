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  • Évite les dommages causés par le calcaire et la rouille
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Arrêté

IronCareFiltre à eau pour fers à repasser

GC024/10

1 récompense

Évite les dommages causés par le calcaire et la rouille
Le filtre à eau IronCare élimine le calcaire de l'eau du robinet pour maintenir votre fer à repasser à son meilleur niveau de performance, prolongeant sa durée de vie jusqu'à 4 fois*. Protéger votre fer du tartre n'a jamais été aussi simple avec ce filtre innovant, conçu pour toutes les marques.
Voir tous les avantages

Multiplie par 4 la durée de vie du fer*

Évite les dommages causés par le calcaire et la rouille

  • Évite l'accumulation de calcaire

  • Compatible avec tous types de fers

  • 1 cartouche incluse

Eau à 99 % sans calcaire, ce qui prolonge la durée de vie de votre fer

Eau à 99 % sans calcaire, ce qui prolonge la durée de vie de votre fer

Des dépôts de calcaire peuvent obstruer le fer et causer une accumulation de rouille, ce qui risque d'endommager l'appareil. Les résines échangeuses d'ions placées à l'intérieur du filtre éliminent 99 % du calcaire présent dans l'eau du robinet, pour un fer à la durée de vie jusqu'à 4 fois plus longue*.

Évite que les orifices de sortie de vapeur ne se bouchent

Évite que les orifices de sortie de vapeur ne se bouchent

L'eau déminéralisée du filtre IronCare évite l'accumulation de calcaire à l'intérieur du fer. Les particules de calcaire n'obstruent donc pas les orifices de sortie de la vapeur, ce qui permet au fer de produire une vapeur d'une qualité constante.

Poignée antidérapante pour une utilisation confortable

Poignée antidérapante pour une utilisation confortable

Le filtre IronCare vous permet de remplir facilement le réservoir d'eau de l'appareil à chaque fois. La poignée antidérapante vous permet une bonne prise en main.

Spécificités Techniques

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  1. Tests réalisés sur la série GC5000 de Philips avec une eau à 16.8° dH. Concerne uniquement les effets du calcaire.