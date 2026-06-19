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Arrêté
GC024/10
Évite l'accumulation de calcaire
Compatible avec tous types de fers
1 cartouche incluse
Des dépôts de calcaire peuvent obstruer le fer et causer une accumulation de rouille, ce qui risque d'endommager l'appareil. Les résines échangeuses d'ions placées à l'intérieur du filtre éliminent 99 % du calcaire présent dans l'eau du robinet, pour un fer à la durée de vie jusqu'à 4 fois plus longue*.
L'eau déminéralisée du filtre IronCare évite l'accumulation de calcaire à l'intérieur du fer. Les particules de calcaire n'obstruent donc pas les orifices de sortie de la vapeur, ce qui permet au fer de produire une vapeur d'une qualité constante.
Le filtre IronCare vous permet de remplir facilement le réservoir d'eau de l'appareil à chaque fois. La poignée antidérapante vous permet une bonne prise en main.
Récompenses
Notation globale
Tests réalisés sur la série GC5000 de Philips avec une eau à 16.8° dH. Concerne uniquement les effets du calcaire.