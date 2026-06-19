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  • Verhindert Kalkablagerungen und Korrosionsschäden
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Eingestellt

IronCareWasserfilter für Bügeleisen

GC024/10

1 Auszeichnung

Verhindert Kalkablagerungen und Korrosionsschäden
IronCare entfernt Kalk aus dem Leitungswasser, damit Ihr Bügeleisen weiterhin optimale Leistung liefert. Seine Lebensdauer wird dadurch um bis zu 4x* verlängert. Es war noch nie so einfach, Ihr Bügeleisen vor Kalkablagerungen zu schützen, wie mit diesem innovativen Filter, der für alle Bügeleisen verwendet werden kann.
Alle Vorteile anzeigen

Verlängert die Lebensdauer des Bügeleisens um das bis zu 4-Fache*

Verhindert Kalkablagerungen und Korrosionsschäden

  • Verhindert Kalkablagerungen

  • Geeignet für alle Bügeleisen

  • 1 Kartusche enthalten

99 % kalkfreies Wasser für eine längere Lebensdauer deines Bügeleisens

99 % kalkfreies Wasser für eine längere Lebensdauer deines Bügeleisens

Kalkablagerungen können dein Bügeleisen verstopfen und zu Rostbildung führen, was Schäden am Gerät verursachen kann. Das spezielle Ionenaustauschharz im Filter entfernt 99 % des Kalks aus dem Leitungswasser und verlängert so die Lebensdauer deines Bügeleisens um das bis zu 4-Fache*.

Verhindert Verstopfung der Dampflöcher

Verhindert Verstopfung der Dampflöcher

Das demineralisierte Wasser aus IronCare verhindert Kalkablagerungen im Bügeleisen. Kalziumpartikel blockieren nicht die Dampflöcher, sodass dein Bügeleisen eine konstante Dampfqualität liefert.

Rutschfester Handgriff für komfortable Handhabung

Rutschfester Handgriff für komfortable Handhabung

Mit dem IronCare Filter kannst du den Wasserbehälter deines Bügeleisens ganz einfach jedes Mal nachfüllen. Die rutschfesten Handgriffe ermöglichen eine komfortablere Handhabung.

Technische Daten

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  • Award image VRS_PBTAWARD66

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Haftungsausschlüsse

  1. Getestet mit der Philips GC5000 Series mit Wasser mit einer Härte von 16,8° dH, nur in Bezug auf den Kalkeffekt.