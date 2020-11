Zu 99 % kalkfreies Wasser zur Verlängerung der Lebensdauer Ihres Bügeleisens

Kalkablagerungen können Ihr Bügeleisen verstopfen und zur Rostbildung beitragen, was Schäden an Ihrem Gerät verursachen kann. Das spezielle Ionenaustauschharz im Filter entfernt 99 % des Kalks aus dem Leitungswasser und verlängert so die Lebensdauer Ihres Bügeleisens um bis zu 4 Mal*.