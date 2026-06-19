Verhindert Kalkablagerungen und Korrosionsschäden

IronCare entfernt Kalk aus dem Leitungswasser, damit Ihr Bügeleisen weiterhin optimale Leistung liefert. Seine Lebensdauer wird dadurch um bis zu 4x* verlängert. Es war noch nie so einfach, Ihr Bügeleisen vor Kalkablagerungen zu schützen, wie mit diesem innovativen Filter, der für alle Bügeleisen verwendet werden kann.